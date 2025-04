Sulla Statale 16 a singhiozzo il programma di sensi unici alternati e chiusure per i nuovi asfalti

Statale 16 compreso tra viale Sardegna e la Rotonda dei Pianeti. Le operazioni odierne riguardano l’innalzamento dei chiusini, che proseguiranno per tutta la giornata. Per. Riminitoday.it - Sulla Statale 16 a "singhiozzo", il programma di sensi unici alternati e chiusure per i nuovi asfalti Leggi su Riminitoday.it Nella giornata di lunedì, 7 aprile, sono ufficialmente iniziati a Riccione i lavori previsti lungo il tratto della Strada16 compreso tra viale Sardegna e la Rotonda dei Pianeti. Le operazioni odierne riguardano l’innalzamento dei chiusini, che proseguiranno per tutta la giornata. Per.

Sulla Statale 16 a "singhiozzo", il programma di sensi unici alternati e chiusure per i nuovi asfalti. Maltempo in Emilia-Romagna, allerta meteo sabato e domenica. Fanno paura le piene del Secchia e del Reno. Viab. Circolazione a singhiozzo. Il calvario della Flaminia tra cantieri e semafori. Cantieri e code infinite. Rivoluzione sull’Asse: gli anconetani stanno maledicendo il summit. Rocca San Giovanni. Tre anni e mezzo per sistemare 100 metri di ponte. E i lavori non sono finiti.... Tir ribaltato sulla 131: squadre al lavoro per il ripristino della strada, circolazione a singhiozzo. Ne parlano su altre fonti

Statale 16, dibattito a San Biagio. Baldini: "É un’opera strategica" - Il dibattito sulla Statale 16, al centro di una controversia legale, è approdato lì dove i problemi si sono creati: San Biagio. "È un’opera che consideriamo strategica, che abbiamo seguito in ... (msn.com)

Maltempo in Emilia-Romagna, allerta meteo sabato e domenica. Fanno paura le piene del Secchia e del Reno. Viabilità a singhiozzo - Chiuso in via precauzionale sulla strada statale 16 «Adriatica» dal km 139,915 al km 140,000 il ponte sul Lamone per la piena del fiume. Sulla strada statale 67 «Tosco Romagnola» corsia chiusa ... (leggo.it)