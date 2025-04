Sul suicidio assistito le Regioni non possono farsi le proprie leggi

L'ex pm Antonio Rinaudo ha collaborato alle linee guida sul fine vita per il Piemonte: «Rischieremmo un "federalismo penale", agisca il Parlamento».

