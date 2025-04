Sul suicidio assistito le Regioni non possono farsi le proprie leggi

Panorama.it - «Sul suicidio assistito le Regioni non possono farsi le proprie leggi» Leggi su Panorama.it Antonio Rinaudo è stato uno dei pm più importanti della Procura di Torino, dove si è occupato di alcuni processi storici, dalla Tav al terrorismo fino all’incidente di Piazza San Carlo. In pensione da qualche anno, ha continuato a spendersi in incarichi pubblici d’ambito civico e sanitario, a partire dalla crisi della pandemia. «La mia esperienza in campo sanitario», spiega alla Verità, «nasce nel 2020, quando in piena crisi Covid la Regione Piemonte ha istituito un gruppo di unità di crisi con a capo un commissario ad acta, uno sanitario e uno all’area giuridica, cioè io. Qui entro a contatto con la sanità più di quanto avessi fatto nei processi a essa connessi di cui mi ero occupato». Successivamente Rinaudo, anche in forza di questa esperienza, viene nominato presidente del comitato etico locale, sempre di livello regionale.

«Sul suicidio assistito le Regioni non possono farsi le proprie leggi». «Sul suicidio assistito le Regioni non possono farsi le proprie leggi». Le discussioni sulla morte volontaria medicalmente assistita Regione per Regione. Sardegna sotto accusa: «La Regione non risponde sulle richieste di suicidio assistito». Suicidio assistito, accesso agli atti Associazione Luca Coscioni: «Almeno 51 le richieste accertate, ma troppe Regioni restano in silenzio». Al via mobilitazione nazionale. Fine vita, accesso agli atti Associazione Luca Coscioni su richieste “suicidio assistito” ricevute dal 2020 a oggi. Ne parlano su altre fonti

Suicidio assistito: 51 richieste alle Asl in 11 Regioni dal 2020 - L'associazione Luca Coscioni denuncia la mancanza di trasparenza delle Regioni sulle richieste di suicidio assistito. (quotidiano.net)

Suicidio assistito, il silenzio e i ritardi delle Regioni: solo 11 hanno risposto all’Associazione Coscioni - Silenzi, ritardi, accesso negato ai dati. Dieci Regioni hanno ignorato o negato all’Associazione Coscioni le informazioni sulle richieste di cittadini che hanno chiesto aiuto e assistenza allo Stato p ... (ilfattoquotidiano.it)

Sul suicidio assistito in Italia mancano ancora i dati - Solo 11 regioni hanno risposto alle richieste dell'associazione Luca Coscioni. Non ci sono tempi certi per le verifiche. E la legge nazionale è un miraggio ... (wired.it)