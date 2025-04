Ilgiorno.it - Sul Grattacielo Pirelli sono nati i primi due falchetti. I genitori Giò e Giulia aspettano la schiusa del terzo uovo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 7 aprile 2025 – Doppio lieto evento in cima al: questa mattinadue pulli. Undi potrebbe schiudere a breve.i piccoli di Giò&, la coppia di falchi pellegrini che da anni nidifica in cima al Pirellone e che anche nel 2025 è tornata al nido per la riproduzione, tra il primo e il 6 marzo hanno deposto tre uova. Il nido a 125 metri di altezza Il nido è a 125 metri d’altezza, sopra alsimbolo di Milano. Giò edue falchi pellegrini “urbani” che ogni anno, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, torna in cima al, sede del Consiglio Regionale, per la riproduzione. Una storia ordinaria per le leggi di natura, è nota da tempo infatti la presenza di falchi pellegrini in ambienti urbani.