Sui dazi di trump nell’Unione europea prevale la linea del dialogo

trump un accordo “dazi zero” sui prodotti. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Sui dazi di trump, nell’Unione europea prevale la linea del dialogo Leggi su Ilfoglio.it Bruxelles. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato di aver proposto all’Amministrazioneun accordo “zero” sui prodotti. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Sui dazi di trump, nell’Unione europea prevale la linea del dialogo. Zona euro, morale investitori crolla ad aprile su impatto dazi Trump. Champagne, contro dazi Trump «sportello unico europeo per accise nell’Unione». Quanto ci rimette il vino italiano dai dazi di Donald Trump. Dazi, Trump minaccia Ue e Canada: «Se vi coordinate contro Usa, ne imporremo altri e più alti». Ue: Von der Leyen risponde ai dazi di Trump su importazioni auto. “Proteggeremo consumatori, lavoratori e aziende europei”. Ne parlano su altre fonti

Sui dazi di trump, nell'Unione europea prevale la linea del dialogo - Dazi zero-contro-zero. Ursula von der Leyen tira fuori dal cassetto il mini Ttip per rispondere alla guerra commerciale degli Stati Uniti. Ma la proposta rischia di non andare lontano. Bruxelles divis ... (ilfoglio.it)

Trump rifiuta la proposta europea "zero dazi" reciproci. E alla Ue non resta che la rappresaglia - A Lussemburgo i ministri confermano la data del 15 aprile per la prima controffensiva. Tajani chiede un rinvio al 30 aprile, ma non passa”. Stasera la ... (huffingtonpost.it)

Dazi Usa, von der Leyen: “Offerto a Trump tariffe zero su beni industriali” - Donald Trump si è detto disposto a trattare, l'Unione europea pure. "I dazi Usa comportano innanzitutto costi immensi per noi, consumatori e aziende, ma allo ... (msn.com)