Sugli scudi pure la K Sport Montecchio. La polizia tiene a bada 200 maceratesi.

Erano circa 400 tifosi della Maceratese che sono arrivati ieri pomeriggio, poco prima delle 16, allo stadio comunale "Spadoni" didi Vallefoglia. Si preannunciava un match carico di tensione visto che si trattava della partita cruciale per il passaggio in serie D. L’incontro si è concluso 3 a 2 per la KGallo. In 220 erano i tifosi della squadra ospite sprovvisti di biglietto che hanno seguito da fuori dei cancelli il match del campionato di eccellenza contro la squadra di casa KGallo. Molti erano anche i tifosi della squadra di casa che hanno seguito il match dall’area esterna. A vigilare sull’ordine pubblico c’erano almeno una quarantina tra agenti delladi Pesaro e carabinieri in assetto anti sommossa. I tifosi ospiti senza biglietto sono arrivati poco prima del fischio d’inizio con almeno 24 pulmini da 9 posti.