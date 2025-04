Successo per Tale e Quale Show della Rotaia | oltre 10mila euro per il Calcit

Tale e Quale Show della Rotaia quella che si è tenuta sabato sera 5 aprile al teatro Tenda. Sono stati raccolti 10.065,00 euro che andranno al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari Scudo.Musica live, danza, coro, varietà e cabaret hanno. Arezzonotizie.it - Successo per Tale e Quale Show della Rotaia: oltre 10mila euro per il Calcit Leggi su Arezzonotizie.it Un'altra bellissima edizione delquella che si è tenuta sabato sera 5 aprile al teatro Tenda. Sono stati raccolti 10.065,00che andranno aldi Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari Scudo.Musica live, danza, coro, varietà e cabaret hanno.

Successo per Tale e Quale Show della Rotaia: oltre 10mila euro per il Calcit. Tale e Quale Show, successo al Tenda. "Tale & Quale" show della rotaia per il Calcit. "Tale&Quale show della rotaia" per il Calcit: ancora un successo. "Tale&Quale show della rotaia" per il Calcit. Tale&Quale show della rotaia: appuntamento al teatro Tenda. Ne parlano su altre fonti

Tale e Quale Show, successo al Tenda - Grande successo al Tale e Quale Show della Rotaia organizzato al Teatro Tenda dagli ex ferrovieri, il cui incasso è stato devoluto al Calcit. Undici artisti in gara, soprattutto del gentil sesso, ... (teletruria.it)

"Tale & Quale" show della rotaia per il Calcit - Sabato 5 aprile alle ore 21 appuntamento al Teatro Tenda di Arezzo in zona Ipercoop con "Tale & Quale show della rotaia" varietà, musica live, cabaret per il Calcit. Lo spettacolo giunto alla 9 ... (lanazione.it)