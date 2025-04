Lanazione.it - Successo per la Granfondo del Syrah

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 7 aprile 2025 – Al suo secondo anno di vita, ladelha mostrato un deciso progresso nei numeri e nell’attenzione generale e non poteva essere altrimenti considerando che la prova di Tavarnelle di Cortona (AR) aveva valenza per ben 4 circuiti: Appennino Superbike, Mtb Tour Toscana, Umbria Tuscany Mtb e Prestigio. Per gli organizzatori del Team Bikeavere così tanti biker ma soprattutto così tanti team di primissimo livello al via è stato un risultato superiore alle previsioni, che ha rincuorato in vista del futuro. Due anni ma un solo vincitore. Sui 41 km per 1.520 metri del percorso principale, Stefano Valdrighi ha confermato di non avere rivali. Il biker del Bottecchia Factory Team è riuscito ad avere la meglio anche del gioco di squadra effettuato dal Rolling Bike chiudendo in 1h48’41” con 24” su Vincenzo Saitta e 32” su Emanuele Spica.