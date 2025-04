Successo di pubblico per il Borgo in Vespa

Pisa, 7 aprile 2025 - "Un grande successo. Tanta gente lungo il percorso, tanta gente in Borgo e nei negozi ad ammirare la due ruote più famosa d'Italia. Grazie ai Vespa Club, grazie ai commercianti che ci hanno spronato nell'organizzazione. Nostro obiettivo è quello di rendere l'evento un appuntamento fisso". Fabrizio Di Sabatino, presidente Confesercenti Pisa, non nasconde la propria soddisfazione per "Borgo in Vespa" che ha animato il centro storico prima con una parata sui lungarni poi con l'esposizione in via Oberdan. "L'idea è stata dei colleghi di Borgo, sempre propositivi e sempre pronti a mettersi in gioco per la promozione della città – spiega Di Sabatino -. Volevamo fare un omaggio alla Vespa, simbolo dell'Italia e della nostra provincia, in una giornata in cui le iconiche due ruote hanno fatto bella mostra di loro nei negozi di Borgo".

