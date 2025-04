Studentessa disabile esclusa dalla gita I genitori | Non è un caso isolato

Studentessa con sindrome di down, Daniela, è stata esclusa da una gita scolastica di tre giorni a Vienna organizzata dalla scuola. È successo qualche giorno fa in una scuola superiore di Ora, in provincia di Bolzano.I genitori, che non erano stati avvertiti dell’iniziativa, hanno saputo. Trentotoday.it - Studentessa disabile esclusa dalla gita. I genitori: “Non è un caso isolato” Leggi su Trentotoday.it Unacon sindrome di down, Daniela, è statada unascolastica di tre giorni a Vienna organizzatascuola. È successo qualche giorno fa in una scuola superiore di Ora, in provincia di Bolzano.I, che non erano stati avvertiti dell’iniziativa, hanno saputo.

Studentessa disabile esclusa dalla gita. I genitori: "Non è un caso isolato". Bullismo, il Tar Veneto conferma esclusione dalla gita per un alunno violento verso un compagno con disabilità. SENTENZA. La classe va in gita a Vienna, la studentessa disabile rimane a casa: la famiglia non era stata nemmeno avvisata. Gita scolastica salvata: studentessa con disabilità potrà partire per la Francia. Ragazzina disabile non può andare in gita. Studentessa disabile non va in gita, i compagni rinunciano: "Non la lasciamo sola per il compleanno".

