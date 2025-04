Studente aggredito a febbraio in un locale di Chiaia tre arresti a Napoli

Napoli (ITALPRESS) – I carabinieri di Bagnoli stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di tre giovani. Sono accusati di delitti commessi con metodo mafioso commessi l'1 febbraio 2025 nel quartiere Chiaia, prima all'interno e poi all'esterno di un locale notturno. Due dei tre indagati sono accusati di lesioni aggravate dal metodo mafioso mentre il terzo indagato è ritenuto gravemente indiziato del delitto di pubblica intimidazione con uso di armi, anch'esso aggravato da metodo mafioso.IL VIDEONell'occasione uno Studente universitario, intento a festeggiare nel locale il compleanno, veniva, per futili motivi, colpito ripetutamente alla testa, prima, con il calcio di una pistola e poi con i calci infertigli una volta caduto a terra privo di sensi.

