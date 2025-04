Stroncato da un infarto l' ex gialloblu Jorge Bolano aveva 47 anni

anni Jorge Bolaño, l'ex giocatore della nazionale colombiana e dei club italiani Parma, Sampdoria, Lecce e Modena. Il calciatore aveva una patologia cardiaca. È morto mentre partecipava a una festa in famiglia nella città di Cúcuta.Secondo il giornalista di Blu Radio. Modenatoday.it - Stroncato da un infarto l'ex gialloblu Jorge Bolano, aveva 47 anni Leggi su Modenatoday.it È morto ad appena 47Bolaño, l'ex giocatore della nazionale colombiana e dei club italiani Parma, Sampdoria, Lecce e Modena. Il calciatoreuna patologia cardiaca. È morto mentre partecipava a una festa in famiglia nella città di Cúcuta.Secondo il giornalista di Blu Radio.

Stroncato da un infarto l'ex gialloblu Jorge Bolano, aveva 47 anni. Morto l’ex calciatore gialloblù Jorge Bolano. Morto Jorge Bolano, stroncato da un infarto a 47 anni: giocò due stagioni a Modena. Modena Fc, scomparso l’ex centrocampista gialloblù Jorge Bolano. Addio a Vincenzo Rispoli, bandiera dell’Ischia Calcio. E' morto Jorge Bolano | l' ex Parma stroncato da un infarto a 47 anni. Ne parlano su altre fonti

Morto Jorge Bolaño, stroncato da un infarto a 47 anni: giocò due stagioni a Modena - MODENA. Lutto nel mondo del calcio: è morto ieri a Cúcuta per un infarto, all’età di 47 anni, Jorge Bolaño, ex centrocampista colombiano che in Italia ha vestito le maglie di Parma, Sampdoria, Lecce e ... (msn.com)

L’ex Parma Jorge Bolaño muore a 47 anni: stroncato da un infarto in Colombia - Il mondo del calcio piange la scomparsa di Jorge Eladio Bolaño Correa, centrocampista colombiano che in Italia ha lasciato il segno vestendo le maglie di Parma , Sampdoria , Lecce e Modena . Si è spen ... (informazione.it)

Stroncato da un infarto il "superpoliziotto" Carmine Gallo - Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, Gallo sarebbe morto in seguito a un malore, forse un infarto, nella sua casa di Garbagnate milanese. (Corriere Milano) Carmine Gallo, l'ex super ... (informazione.it)