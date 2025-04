Straparlano della futura aggressione russa all’Europa ma la NATO arma l’Ucraina almeno dal 2014

La recente intervista all'ammiraglio italiano oggi ai vertici della NATO fa luce su una situazione piena di contraddizioni. Si tratta del rapporto dell'Occidente con l'Ucraina e il suo atteggiamento verso la Russia. Kiev membro dell'Alleanza: ieri sì, oggi non più? Russia debole, ma smaniosa di arrivare a Lisbona? Mosca sbaglierebbe a sentirsi provocata, sebbene agli ucraini arrivino da anni laute forniture di armi occidentali?

L'intervista

Il 28 marzo l'agenzia di stampa RBC-Ukraine ha pubblicato un'intervista all'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ex capo di stato maggiore della difesa e da gennaio presidente del comitato militare della NATO. Con tale incarico adesso è il portavoce e il rappresentante dell'Alleanza Atlantica, nonché il responsabile delle attività delle sue strutture militari.

