Stranieri residenti a Verona sono meno del 15% e si concentrano tra Golosine e S Lucia

Al 31 dicembre 2024, i residenti nella città di Verona erano 256.284. E fra di loro, ne sono stati contati 37.772 di origine non italiana. Quindi i residenti Stranieri a Verona sono il 14,7% del totale. Le femmine sono il 51,4% e i maschi il 48,6%. Questi sono alcuni dei dati elaborati dal Veronasera.it

