Stop al servizio idrico a Roma nel Municipio XV | orari e quando manca l’acqua

Senz'acqua ilXV diil giorno lunedì 7 aprile 2025 a partire dalle ore 8 fino alle 20 di sera. Le vie interessate dall'interruzione idrica potranno usufruire di unprovvisorio di autobotti posizionate in via Val gardenia 35 ed in via Cassia all'angolo con via Val Gardenia.