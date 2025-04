Stipendio docenti e ATA NoiPA | nel cedolino di aprile l’indennità di vacanza contrattuale allo 06%

A partire da aprile, NoiPA applicherà nel cedolino stipendiale l'Indennità di vacanza contrattuale (IVC) per il triennio 2025-2027. L'indennità rappresenta un incremento retributivo introdotto dal Decreto Legislativo n. 165/2001 (art. 47-bis), destinato ai dipendenti pubblici durante il periodo che intercorre tra la scadenza di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e l'applicazione del successivo rinnovo.

