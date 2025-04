Stimolazione magnetica dimezza progressione Alzheimer studio italiano

Alzheimer | Studio Unife e Santa Lucia IRCCS: la stimolazione magnetica transcranica dimezza la progressione della malattia. Alzheimer: Stimolazione Magnetica Transcranica dimezza la progressione della malattia. Alzheimer, la nuova terapia: la stimolazione magnetica dimezza (del 52%) la progressione della malattia.

Alzheimer: Stimolazione Magnetica Transcranica dimezza la progressione della malattia - Un anno di trattamento con rTMS sui pazienti con malattia di Alzheimer produce un rallentamento del 52% della progressione della malattia preservando le funzioni cognitive e l’autonomia dei pazienti. (lescienze.it)