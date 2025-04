Inter-news.it - Stellini si nasconde: «Questo punto serve per i primi quattro posti»

Christian, vice di Antonio Conte, sisu Dazn ancora clamorosamente a sette giornate dalla fine del campionato dopo Bologna-Napoli.NASCONDINO – Christiananalizza il pari di Bologna-Napoli e sinella lotta all’Inter: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, avevamo preparato la partita in maniera aggressiva e fatta di gioco e movimento. Nella ripresa sicuramente ci è mancato qualcosa, abbiamo badato più a difenderci che a giocare. Senza quel ritmo contro una squadra forte come il Bologna fai fatica a riprenderti. Noi siamo una squadra che deve fare la partita, andare ad alti ritmi, se ci manca una di queste cose non siamo più capaci. Dobbiamo crescere in voglia e in mentalità., gli infortunati? McTominay ha preso una botta al fianco, è uscito perché non riusciva più a correre.