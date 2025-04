Stellini | Ottimo primo tempo nella ripresa ci è mancato qualcosa Siamo partiti per arrivare nelle prime quattro

Stellini, a Dazn, dopo il pareggio del Napoli contro il Bologna Le parole del vice allenatore del Napoli, Cristian Stellini: “Abbiamo . L'articolo Stellini: “Ottimo primo tempo, nella ripresa ci è mancato qualcosa. Siamo partiti per arrivare nelle prime quattro” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Stellini: “Ottimo primo tempo, nella ripresa ci è mancato qualcosa. Siamo partiti per arrivare nelle prime quattro” Leggi su Forzazzurri.net Le parole di Cristian, a Dazn, dopo il pareggio del Napoli contro il Bologna Le parole del vice allenatore del Napoli, Cristian: “Abbiamo . L'articolo: “ci èper” proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli, Stellini: "Calati nel secondo tempo. Mancata voglia? No, il problema è la mentalità". Napoli, Stellini: “Buon primo tempo. Dobbiamo crescere”. Stellini spiega il calo del Napoli nel secondo tempo: "Dobbiamo crescere in due aspetti". Napoli, Stellini: "Dobbiamo crescere di mentalità". Stellini: "Il Napoli ha voglia di lottare per qualcosa di importante". Stellini: «Nel secondo tempo abbiamo badato più a difenderci che a giocare». Ne parlano su altre fonti

Napoli, Stellini: "Calati nel secondo tempo. Mancata voglia? No, il problema è la mentalità" - Ancora nulla di fatto. Il Napoli si fa riprendere a Bologna e non approfitta del passo falso dell'Inter a Parma: il distacco tra le prime due in classifica rimane, invariato, di tre punti. Ai microfo ... (msn.com)

Stellini: “Ottimo primo tempo, nella ripresa ci è mancato qualcosa” - ForzAzzurri.net - Le parole di Cristian Stellini, a Dazn, dopo il pareggio del Napoli contro il Bologna Le parole del vice allenatore del Napoli, Cristian Stellini: ... (forzazzurri.net)

Stellini spiega il calo del Napoli nel secondo tempo: “Dobbiamo crescere in due aspetti” - Nel secondo tempo il Napoli contro il Bologna è stato irriconoscibile: "Ci è mancato qualcosa e probabilmente abbiamo badato più a difendere che ... (fanpage.it)