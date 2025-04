Ilnapolista.it - Stellini: «Nel secondo tempo abbiamo badato più a difenderci che a giocare»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico del Napoli, Cristian, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il BolognaLe parole difatto un ottimo primo tempra avevamo preparato questa partita, aggressiva e fatta di gioco con tanto movimento e intensità. Nelpiù ache ae quando perdi il ritmo con una squadra come il Bologna poi fatichi e non siamo riusciti acome nel primo. Dobbiamo crescere in mentalità e in voglia dila palla»Le condizioni di Mc TOminay e Buongiorno? «McTominay ha preso una botta alla coscia e al fianco ed è uscito perché non riusciva a correre. Buongiorno si è scaldato perché se ci fosse stato bisogno dovevamo vere la certezza che potesse. Ha un problema muscolare che pensiamo di risolvere per la prossima partita».