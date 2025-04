Stellini all’attacco | Deve crescere la mentalità Poi risposta alla Conte sullo Scudetto

alla classifica sempre con 3 punti di vantaggio su Lukaku e compagni“Bisogna crescere sotto l’aspetto della mentalità”. Stellini ‘punge’ la squadra dopo il pari a Bologna che impedisce al Napoli, che nella ripresa ha badato solo a difendere, di ridurre a 1 punto il distacco dall’Inter capoclassifica.Bologna-Napoli, Stellini: “Bisogna crescere nella mentalità. Cos’ha McTominay” – Calciomercato.it“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, mentre nel secondo è mancato qualcosa – ha sottolineato a ‘Dazn’ il vice di Conte, oggi in tribuna perché squalificato – Abbiamo pensato più a difenderci, e quando affronti una squadra forte e in fiducia come il Bologna, poi fai fatica a recuperare il ritmo. Calciomercato.it - Stellini all’attacco: “Deve crescere la mentalità”. Poi risposta alla Conte sullo Scudetto Leggi su Calciomercato.it Le parole del vice del tecnico azzurro dopo il pareggio col Bologna che fa felice l’Inter, in testaclassifica sempre con 3 punti di vantaggio su Lukaku e compagni“Bisognasotto l’aspetto della”.‘punge’ la squadra dopo il pari a Bologna che impedisce al Napoli, che nella ripresa ha badato solo a difendere, di ridurre a 1 punto il distacco dall’Inter capoclassifica.Bologna-Napoli,: “Bisognanella. Cos’ha McTominay” – Calciomercato.it“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, mentre nel secondo è mancato qualcosa – ha sottolineato a ‘Dazn’ il vice di, oggi in tribuna perché squalificato – Abbiamo pensato più a difenderci, e quando affronti una squadra forte e in fiducia come il Bologna, poi fai fatica a recuperare il ritmo.

