Stellini a Dazn | Il Napoli è partito per finire tra le prime quattro ma vogliamo sognare…

Stellini a Dazn: «Il Napoli è partito per finire tra le prime quattro, ma vogliamo sognare.» Le parole del vice allenatore di ConteCristian Stellini, vice allenatore di Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Bologna, ha analizzato cosa sta mancando alla sua squadra in questo finale di campionato. Brutta gara per i campani, che dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Anguissa, nel secondo tempo subiscono il gioco della squadra di italiano, che pareggia con Ndoye e porta a casa un punto importante, ma soprattutto permette all’Inter di tenere il Napoli a distanza di tre punti. Ecco le parole di Stellini:LE PAROLE- «Abbiamo voglia di lottare per qualcosa di importante, ma dobbiamo essere consci che siamo partiti per arrivare le prime quattro. Internews24.com - Stellini a Dazn: «Il Napoli è partito per finire tra le prime quattro, ma vogliamo sognare…» Leggi su Internews24.com di Redazione: «Ilpertra le, masognare.» Le parole del vice allenatore di ConteCristian, vice allenatore di Antonio Conte, intervenuto ai microfoni didopo il pareggio contro il Bologna, ha analizzato cosa sta mancando alla sua squadra in questo finale di campionato. Brutta gara per i campani, che dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Anguissa, nel secondo tempo subiscono il gioco della squadra di italiano, che pareggia con Ndoye e porta a casa un punto importante, ma soprattutto permette all’Inter di tenere ila distanza di tre punti. Ecco le parole di:LE PAROLE- «Abbiamo voglia di lottare per qualcosa di importante, ma dobbiamo essere consci che siamo partiti per arrivare le

Napoli, Stellini: "Dobbiamo crescere di mentalità". Stellini a Dazn: ” Fiduciosi nonostante le assenze”. DAZN - Napoli, Stellini: "Per sognare dobbiamo essere bravi a crescere nella mentalità". Stellini: "Scudetto? Si può sognare solo se si migliora in quest'aspetto! Punto importante per l'obiettivo Champions, ecco come stanno Buongiorno e McTominay". DAZN - Napoli, Stellini: "Meret ha l'influenza, Buongiorno non è al 100%, vogliamo fare un'ottima partita, siamo pronti". Stellini: "Infortuni Meret e Buongiorno, ecco perché non ci saranno dal 1' in Bologna-Napoli". Ne parlano su altre fonti

Stellini spiega il calo del Napoli nel secondo tempo: “Dobbiamo crescere in due aspetti” - Nel secondo tempo il Napoli contro il Bologna è stato irriconoscibile: "Ci è mancato qualcosa e probabilmente abbiamo badato più a difendere che ... (fanpage.it)

Napoli, Stellini: "Il Bologna ci ha fatto sbagliare. McTominay e Buongiorno..." - Le parole del vice allenatore dei partenopei (Conte squalificato) dopo il pareggio a Bologna: "Nel secondo tempo passato troppo a difenderci" ... (tuttosport.com)

Stellini commenta il calo del Napoli nella ripresa e le condizioni di McTominay - Il Napoli non va oltre l'1-1 contro il Bologna e non riesce ad approfittare del passo falso dell'Inter rimamendo a -3 dal primo posto. Al termine della partita del Dall'Ara, vista l'assenza per ... (msn.com)