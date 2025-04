Stellantis chiude in Messico e in Canada per strizzare l’occhio a Trump E fa perdere 900 posti di lavoro dei fornitori in Michigan e nell’Indiana

Trump ha messo dazi a tutto il mondo per dare un segnale al presidente degli Stati Uniti il gruppo Stellantis guidato da John Elkann ha annunciato l'immediato stop della produzione negli stabilimenti dell'azienda in Canada e in Messico, con una loro chiusura temporanea annunciata ai dipendenti da una lunga mail firmata da Antonio Filosa, Chief Operating Officer Americas & Quality di Stellantis. Nelle 48 ore successive proprio in seguito a quella mail sono stati temporaneamente messi a casa 900 operai americani in Michigan e in Indiana. Lavoravano tutti per aziende di componentistica che rifornivano le auto prodotte da Stellantis in Messico e in Canada. Dunque, il giro di vite sui dazi che Trump ha scelto per riportare aziende e lavoro negli Stati Uniti come prima conseguenza ha avuto la perdita del lavoro di 900 operai americani.

