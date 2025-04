Stellantis a Pomigliano altri 300 fuoriusciti la Fiom | “La fabbrica si svuota e ci colpiranno i dazi”

colpiranno l'Alfa Romeo Tonale e la Dodge Hornet prodotte a Pomigliano d'Arco. Leggi su Fanpage.it Nuova fuoriuscita volontaria di 300 operai con gli incentivi dell'azienda. In pochi anni persi 1.200 posti di lavoro. Adesso arrivano i dazi chel'Alfa Romeo Tonale e la Dodge Hornet prodotte ad'Arco.

