Dilei.it - Stefano De Martino sempre più unito ad Emma: “Domani sera hai un appuntamento con me”

Il tempo guarisce ogni ferita e il rapporto traDeedMarrone ne è la prova. I due, ex ormai da tanti anni, sono riusciti a trovare il modo per rientrare l’uno nella vita dell’altra e viceversa. In un video pubblicato su Instagram, si respira una gran serenità tra i due. Qualcosa di impensabile svariati anni fa, quando l’ex ballerino di Amici aveva lasciato la cantante per seguire il cuore, che batteva per Belen Rodriguez.DeedMarroneRivedendo le foto della loro relazione, sembrano passati molti più anni. Da allora infattiDeedMarrone sono molto cambiati. Trasformate inoltre anche le rispettive carriere, ormai definitivamente decollate.La cantante e il conduttore sono oggi amici e, del resto, Deaveva raccontato a Francesca Fagnani di non riuscire a concepire l’uscita totale dalla vita di una persona alla quale si è voluto così tanto bene.