Stati Uniti incubo morbillo | muore un’altra bimba polemiche sulle terapie alternative

Stati Uniti, in Texas, a causa delle complicanze insorte dopo il contagio da morbillo.Stati Uniti, incubo morbillo: muore un’altra bimba, polemiche sulle terapie alternative (CANVA FOTO) – Notizie.comStando alle prime indiscrezioni la piccola non era stata vaccinata e non aveva malattie pregresse. Si tratta della seconda vittima in pochi mesi. Un altro bimbo, infatti, aveva perso la vita a febbraio.La bambina è deceduta presso l’ospedale Umc di Lubbock. Ad esserle fatale una crisi polmonare. Stando ai risultati delle indagini diffusi dalle autorità sanitarie, l’ondata di infezioni sarebbe partita da una comunità denominata Mennonita a fine gennaio. I numeri parlano di 480 casi accertati e 56 ricoveri ospedalieri. Il contagio si è diffuso anche negli Stati confinanti con il Texas. Notizie.com - Stati Uniti, incubo morbillo: muore un’altra bimba, polemiche sulle terapie alternative Leggi su Notizie.com Una bambina di 8 anni è morto negli, in Texas, a causa delle complicanze insorte dopo il contagio da(CANVA FOTO) – Notizie.comStando alle prime indiscrezioni la piccola non era stata vaccinata e non aveva malattie pregresse. Si tratta della seconda vittima in pochi mesi. Un altro bimbo, infatti, aveva perso la vita a febbraio.La bambina è deceduta presso l’ospedale Umc di Lubbock. Ad esserle fatale una crisi polmonare. Stando ai risultati delle indagini diffusi dalle autorità sanitarie, l’ondata di infezioni sarebbe partita da una comunità denominata Mennonita a fine gennaio. I numeri parlano di 480 casi accertati e 56 ricoveri ospedalieri. Il contagio si è diffuso anche negliconfinanti con il Texas.

