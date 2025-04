Lanazione.it - Stati Uniti d’Europa: "Noi città simbolo dell’unità dei valori"

C’era anche la sindaca di Prato Ilaria Bugetti a Bologna per rilanciare il valore Europa. In tanti in piazza del Nettuno hanno risposto all’appello del sindaco Matteo Lepore e della sindaca di Firenze Sara Funaro per "Una piazza per l’Europa", l’iniziativa bis che è arrivata dopo quella organizzata a Roma, in piazza del Popolo il 15 marzo (i sindaci dell’Emilia-Romagna e della Toscana non poterono partecipare a causa del maltempo). In piazza a Bologna, davanti al sacrario dei partigiani, sventolano molte bandiere dell’Unione Europa, ma anche molte con l’arcobaleno della pace. Presenti anche bandiere dell’Ucraina e del movimento federalista europeo. In piazza molti sindaci con la fascia tricolore. Presente anche il presidente della Toscana Eugenio Giani e il consigliere regionale toscano del Pd Marco Martini.