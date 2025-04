Stampavano soldi falsi e li vendevano online su Telegram | scoperti a Lecce per ‘colpa’ di Tripadvisor

Lecce una stamperia clandestina hi-tech che produceva banconote false vendute su Telegram in cambio di criptovalute. Affari per oltre 180mila euro. Un membro del gruppo si è però tradito su Tripadvisor. Sequestrati 40mila euro falsi e attrezzature. Leggi su Fanpage.it Scoperta auna stamperia clandestina hi-tech che produceva banconote false vendute suin cambio di criptovalute. Affari per oltre 180mila euro. Un membro del gruppo si è però tradito su. Sequestrati 40mila euroe attrezzature.

Stampavano soldi falsi e li vendevano online su Telegram: scoperti a Lecce per ‘colpa’ di Tripadvisor - Scoperta a Lecce una stamperia clandestina hi-tech che produceva banconote false vendute su Telegram in cambio di criptovalute ... (fanpage.it)

Stampavano banconote false per venderle in tutta Europa tramite Telegram: tre arresti - Una mini Zecca per produrre monete a Lodi e una stamperia a Lecce scoperte grazie al lavoro sottotraccia degli investigatori che hanno identificato i ... (milano.repubblica.it)

Stampavano banconote false e le vendevano in tutta Europa - Stavano per ampliare ulteriormente la propria attività grazie a un innovativo macchinario di incisione laser per produrre monete false da 2 euro, una tecnica completamente inedita nel panorama naziona ... (rainews.it)