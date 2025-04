Stagione sciistica con aumenti a vista d' occhio lo skipass giovani funziona

Stagione invernale da record quella appena conclusasi, che riconferma la forza del Friuli-Venezia Giulia come modello turistico montano: superati i 900mila ingressi sulle piste da sci e 9,8 milioni di passaggi. È quanto ha dichiarato il governatore della regione Massimiliano Fedriga. Udinetoday.it - Stagione sciistica con aumenti a vista d'occhio, lo skipass giovani funziona Leggi su Udinetoday.it Unainvernale da record quella appena conclusasi, che riconferma la forza del Friuli-Venezia Giulia come modello turistico montano: superati i 900mila ingressi sulle piste da sci e 9,8 milioni di passaggi. È quanto ha dichiarato il governatore della regione Massimiliano Fedriga.

"Apertura stagione sciistica 2024/2025: novità su impianti e prezzi skipass". Sci, previsti rincari sugli skipass: tutti gli aumenti per la stagione 2025. Stagione sciistica in Trentino, aumento delle presenze del 4%: cresce la clientela straniera - Montagna. Stagione sciistica 2024-25 in FVG: nessun aumento per gli skipass. Caro sci, quanto mi costi. Ecco gli aumenti previsti per questo inverno. Skipass in aumento del 4%: l’indagine dei consumatori. Ne parlano su altre fonti

Stagione sciistica 2024/2025: date di apertura e prezzi degli skipass - I prezzi degli skipass quest’anno vedono aumenti contenuti ... Inizia così una lunga stagione sciistica che terminerà il 4 maggio 2025. Tra le novità della Perla delle Dolomiti c’è ... (msn.com)

ENERGIA, ANEF: A RISCHIO STAGIONE SCIISTICA INVERNALE (1) - Roma, 30 ago - Il caro energia rischia di far saltare il banco della prossima stagione sciistica. Gli aumenti non sono sostenibili per gli impiantisti, c’è la necessità di un impegno diretto ... (9colonne.it)

Sci: stagione verso la chiusura, boom di presenze a Foppolo. Lizzola +30% - Aperti da venerdì a domenica fino al 6 aprile gli impianti di Lizzola di Valbondione. «Abbiamo avuto un incremento di presenze del 30% rispetto alla scorsa stagione - dice Omar Semperboni -. Il trend, ... (ecodibergamo.it)