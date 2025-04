Stagione balenare 2025 | dalla Pisana 3 milioni di euro per il litorale laziale

Leggi su Ilfaroonline.it

Trediper le spiagge del Lazio in vista della prossimabalneare. A stanziarli, giovedì scorso, la Giunta Regionale su proposta della vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli. Uno stanziamento di tredicome risorse per interventi di valorizzazione e promozione economica del, attraverso la fruibilità in sicurezza delle spiagge libere e dei pontili di ormeggio e delle banchine, a supporto dellabalneare.Sono 24 Comuni laziali (21 più il X Municipio di Roma Capitale e le isole di Ponza e Ventotene), tutti con arenili accessibili, interessati allo stanziamento.La delibera prevede una serie di criteri di ripartizione delle risorse ai Comuni: il 50% in ragione del numero dei residenti in ogni singolo Comune alla data del 1° gennaio 2024 e il 50% in ragione dei metri lineari di arenile ancora libero al 31 dicembre 2024 rispetto alla totalità della costa accessibile di ciascun Comune.