Anteprima24.it - Stabat Mater, connubio tra fede e cultura per il Venerdi Santo

Tempo di lettura: 3 minutireligiosa emusicale viaggiano insieme da lungo tempo e si ritrovano ancora una volta nel Venerdì2025 di Benevento, momento cruciale dei riti pasquali che vivranno il loro momento di massima partecipazione popolare nella Processione di Gesù Morto per le principali vie cittadine .Il “Solenne concerto del Venerdì”, giunto alla XV edizione, per il quarto anno in programma nella Chiesa Santissima Annunziata, è stato presentato questa mattina in un incontro presso il Salone della biblioteca pubblica arcivescovile Francesco Pacca. Hanno preso parte alla conferenza stampa il direttore artistico Vanni Miele, il maestro Veaceslav Quadrini e il monsignor dei Benili Mario Iadanza.Il suggestivo appuntamento musicale intenso e forte come gli altri momenti dei riti pasquali si sviluppa intorno alla tradizionale preghiera “dolorosa”, ovvero la raffigurazione della partecipazione della Madre al dolore per la morte in croce del Figlio.