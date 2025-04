Oasport.it - Squash, Cristina Tartarone conquista gli Open di Rotterdam

Leggi su Oasport.it

L’Italia delloha festeggiato il successo dinei2025, torneo di categoria torneo PSA Challenger: la campionessa italiana, numero 126 PSA e terza testa di serie del tabellone, ha compiuto una cavalcata trionfale nella città dei Paesi Bassi.Nel secondo turno l’azzurra ha superato la transalpina Rose Lucas Marcuzzo (246 PSA), sconfitta per 3-1, poi nei quarti di finale ha eliminato la polacca Sofi Zrazhevska (223 PSA), battuta ancora con lo score 3-1, con i parziali di 11-5, 11-5, 3-11, 11-3.In semifinale gran battaglia con la colombiana Catalina Pelaez (99 PSA), sulla quale ha avuto la meglio per 3-2 con parziali di 15-17, 11-7, 16-14, 10-12, 11-8 dopo 53 minuti di gioco, infine nell’ultimo atto l’azzurra ha vinto contro la padrona di casa neerlandese Tessa Ter Sluis, numero 2 del seeding e 118 PSA, col punteggio di 3-1, con parziali di 7-11, 11-5, 11-8, 11-4 in 33 minuti.