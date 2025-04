Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 7 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’, la nuova settimana si apre con una giornata non troppo ricca che presenta comunque diversiivi stimolanti per i colori azzurri. In mattinata cominciano ufficialmente i Campionati Europei di lotta olimpica a Bratislava con tre atleti italiani subito impegnati nelle eliminatorie dello stile libero: Rocco Terranova, Colin Realbuto e Jacopo Masotti.Prosegue nel frattempo il primo turno del tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo, con tre azzurri in camposulla terra rossa del Principato: Lorenzo Musetti contro il qualificato cinese Yunchaokete Bu, la wild card Fabio Fognini con l’argentino Francisco Cerundolo e Matteo Berrettini con il qualificato argentino Mariano Navone.Guarda la Serie A di calcio su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseSpazio anche per il ciclismo con la tappa inaugurale del Giro dei Paesi Baschi, mentre in serata si disputeranno i posticipi della Serie A di calcio (Bologna-Napoli) e di basket (Treviso-Virtus Bologna).