Ilnapolista.it - Spinazzola non ha recuperato ed è rimasto a Napoli (Corsport)

non haed è)Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Ci ha quasi creduto, ma alla fine la scelta è stata conservativa:, già fuori con il Milan per un affaticamento rimediato nel corso della sosta, non è partito per Bologna insieme con il resto della squadra. E come lui anche il terzo portiere Contini. Per il resto, tutti gli altri insieme appassionatamente: è regolarmente saltato a bordo dell’aereo decollato da Capodichino McTominay, l’altro pezzo finito tra le fiamme dell’influenza alla vigilia della partita con il Diavolo, e Neres è tornato on the road con i compagni di viaggio dopo aver ritrovato il calcio al Maradona domenica scorsa.: «L’insidia di ogni partita siamo noi stessi, le altre squadre perderanno punti con gli scontri diretti»Leonardoè intervenuto ai microfoni di Radio Crc in cui ha parlato di-Inter e del modo in cui il tecnico Antonio Conte lo fa giocare.