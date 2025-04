Sport.quotidiano.net - Spezia vince e riapre la corsa per la Serie A, Sassuolo ancora in attesa

Nemmeno con un successo a Palermo ilavrebbe festeggiato il ritorno in A. La vittoria per 2-0 dellonell’ultimo posticipo della 32^ giornata ha infatti ridotto il margine di vantaggio della squadra di Grosso dal terzo posto occupato dai liguri, sceso da 17 a 14 punti con6 gare da giocare. La squadra di D’Angelo ha riscattato le ultime due gare senza vittoria battendo nettamente una Sampdoria sempre più in crisi, che nelle ultime 7 giornate ha raccolto appena 4 pareggi e fronte di 3 sconfitte. I blucerchiati sono terz’ultimi al fianco della Reggiana e in queste ore la società sta facendo alcune riflessioni sulla panchina di Semplici. Ma quella doriana non è l’unica società in fibrillazione visto che a Salerno sono in corso valutazioni sul futuro sia di mister Breda che del ds Valentini, che sabato dopo la sconfitta di Castellammare aveva confermato l’allenatore.