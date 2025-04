Calciomercato.it - Spettro zero titoli, esonero o conferma per Inzaghi: la scelta è già stata fatta

Per il tecnico nerazzurro dubbi sul futuro: cosa succede in caso di nessun titolo a fine stagione,Un pareggio che sa di sconfitta, soprattutto per come è maturato. Il 2-0 a fine primo tempo aveva illuso l’Inter di aver archiviato la pratica Parma ed invece i ducali, complice un calo di concentrazione dei nerazzurri, è riuscito nella rimonta, sfiorando nel finale anche il clamoroso successo.per: laè già(LaPresse) – Calciomercato.itUn pari che non cambia la posizione in classifica della squadra di: comunque vada Bologna-Napoli, i nerazzurri resteranno al primo posto. Cambierà il vantaggio e questo sarà decisivo anche per il futuro che vedrà l’Inter occupata anche con i quarti di Champions. Puntando a tutto, il rischio di restare con nulla in mano è presente e questo alimenta le paure dei tifosi nerazzurri.