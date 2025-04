Spettacolo teatrale per bambini Il coniglio di Pasqua

Spettacolo per bambini "Il coniglio di Pasqua" messo in scena da Piera Fumarola con pupazzi e attori.E’ un giallo comico e interattivo adatto ad un pubblico dai tre anni in su. Il coniglio. Romatoday.it - Spettacolo teatrale per bambini "Il coniglio di Pasqua" Leggi su Romatoday.it Domenica 13 aprile alle 11, presso il teatro in casa – Interno 13 (via Casilina, 431), ci sarà loper"Ildi" messo in scena da Piera Fumarola con pupazzi e attori.E’ un giallo comico e interattivo adatto ad un pubblico dai tre anni in su. Il

Spettacolo teatrale per bambini "Il coniglio di Pasqua". Teatro per famiglie. L’ultimo spettacolo. Porto San Giorgio: "Buon compleanno Giulio Coniglio", sesto ed ultimo appuntamento della rassegna di teatro per bambini e ragazzi. Giulio Coniglio festeggia 25 anni: a Verona uno spettacolo per grandi e piccini. Giallo teatrale per bambini "Chi ha rubato la tartaruga?". Pupazzi, musiche dal vivo e la straordinaria storia di Giulio Coniglio e gli amici per sempre dal testo di Nicoletta Costa. Ne parlano su altre fonti

Teatro per famiglie. L’ultimo spettacolo - In arrivo, domenica alle ore 17, l’ultimo spettacolo della rassegna di teatro per bambini e famiglie "Domenica a Teatro" ... (msn.com)

Domenica dedicata al teatro per ragazzi con Giulio Coniglio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Giulio Coniglio compie 25 anni al teatro Stimate di Verona - Nato nel 1999 dalla geniale matita di Nicoletta Costa, Giulio Coniglio compie venticinque anni al teatro Stimate di Verona ... (veronaoggi.it)