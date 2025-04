Spettacolo teatrale per bambini I fagioli magici

Spettacolo per bambini “I fagioli magici”.Questa è una storia che narra di sogni.. di una zia insoddisfatta che sogna la ricchezza, un’incantevole principessa che sogna un’avventura, di un orco che. Romatoday.it - Spettacolo teatrale per bambini "I fagioli magici" Leggi su Romatoday.it Domenica 13 aprile alle 11.00 , presso il teatro Aniene (via delle Vigne Nuove, 458) ci sarà loper“I”.Questa è una storia che narra di sogni.. di una zia insoddisfatta che sogna la ricchezza, un’incantevole principessa che sogna un’avventura, di un orco che.

Spettacolo teatrale per bambini "I fagioli magici". Eventi a Roma nel weekend dal 14 al 16 febbraio 2025. Doppio appuntamento nel rione varesino di Sant'Ambrogio: tornano S. Ambrogio in Strada e Pasta e Fagioli in piazza. Franco Fagioli, concerto al San Carlo di Napoli: «I miei acuti per l’omaggio all’ultimo dei castrati». "I Fagioli Magici": Magia e Avventura al Teatro Anfitrione. Tutto pronto per il Carnevale di Ronciglione. Ne parlano su altre fonti

Al Teatro Manzoni di Monza arriva: Teatro Piccoli Così” una serie di eventi per bambini - Monza. Un calendario ricco di spettacoli e laboratori attende i più piccoli e le loro famiglie al Teatro Manzoni. Nei mesi tra aprile e maggio ci saranno una serie di incontri della campagna: “Teatro ... (msn.com)

Per i bambini da 2 a 5 anni sorge lo spettacolo “Alba/Aurora“ - Nuovo appuntamento domani con “A teatro in famiglia”, la rassegna di spettacoli che il Teatro ... ore 16 e ore 17.45 –, è pensato per i bambini dai 2 ai 5 anni dai professionisti della ... (lanazione.it)

Musica Favolosa: spettacolo per bambini e famiglie - proporrà un breve concerto dall’impaginato pensato appositamente per bambini e genitori. In apertura Giacomino e il fagiolo Magico, fiaba musicale di Giuseppe Caffi. La narrazione è affidata ... (laprovinciacr.it)