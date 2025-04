Speriamo vinca il Napoli | e il Carabiniere malmena la moglie La difesa in aula | Mi ha fatto venire l’ulcera per lo stress

moglie e figli. In particolare, la donna a processo ha ricordato di essere stata picchiata selvaggiamente durante un Juventus-Napoli di campionato. La sua colpa? Aver detto ad alta voce: «Speriamo vinca il Napoli». Il marito, di fede bianconera, «si è alzato, mi ha tirato un pugno al torace e ha iniziato a picchiarmi». Poi le minacce – rivolte alla donna – di organizzare posti di blocco per impedirle di andare a trovare la sorella. La pm di Torino, Livia Locci, ha chiesto tre anni di condanna per un Carabiniere di Rivoli, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, un brigadiere 57enne, avrebbe instaurato dentro le mura domestiche un regime patronale di vessazioni, umiliazioni e pestaggi. La denuncia, sporta dalla donna nel gennaio 2024, ha comportato l’allontanamento del marito da casa. Leggi su Open.online Urla, minacce e percosse controe figli. In particolare, la donna a processo ha ricordato di essere stata picchiata selvaggiamente durante un Juventus-di campionato. La sua colpa? Aver detto ad alta voce: «il». Il marito, di fede bianconera, «si è alzato, mi ha tirato un pugno al torace e ha iniziato a picchiarmi». Poi le minacce – rivolte alla donna – di organizzare posti di blocco per impedirle di andare a trovare la sorella. La pm di Torino, Livia Locci, ha chiesto tre anni di condanna per undi Rivoli, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, un brigadiere 57enne, avrebbe instaurato dentro le mura domestiche un regime patronale di vessazioni, umiliazioni e pestaggi. La denuncia, sporta dalla donna nel gennaio 2024, ha comportato l’allontanamento del marito da casa.

Aggredì la moglie per aver detto "Speriamo vinca il Napoli": carabiniere juventino rischia 3 anni - Un carabiniere tifoso della Juventus ha aggredito la moglie per un commento a favore del Napoli. Pm di Torino chiede per lui 3 anni di carcere. (gazzetta.it)

Carabiniere (juventino) aggredisce la moglie, aveva detto: "Speriamo vinca il Napoli", Il pm di Torino chiede una condanna a 3 anni - Sul banco degli imputati un brigadiere accusato di percosse, umiliazioni e divieti imposti a moglie e figli: avrebbe anche minacciato di mettere posti di blocco per impedire alla donna di raggiungere ... (msn.com)

Carabiniere picchiò la moglie per una battuta durante Napoli-Juve: chiesti 3 anni di carcere - Tre anni di carcere è la richiesta di condanna presentata oggi dalla procura per un carabiniere processato a Torino con l'accusa di maltrattamenti alla moglie. La donna, in aula, ... (ilmattino.it)