Lanazione.it - Speleologo morto nella grotta, choc per la fine di Luca Marinelli. Soccorso dagli amici al buio

Pieve Santo Stefano (Arezzo), 7 aprile 2025 – Èin fondo ad una, pagando un prezzo carissimo alla sua grande passione, la speleologia. E ha lasciato un vuoto più grande di quella, in una Pieve Santo Stefano svegliatasi ieri alla tremenda notizia. La notizia della morte di, 47 anni,colto da un improvviso malore mentre stava effettuando una escursionedei 5 Laghi, all’interno del Monte Nerone. Siamo nel comune marchigiano di Piobbico,provincia di Pesaro e Urbino.era impegnato in un’attività insieme ad un gruppo speleologico: il malore lo ha colpito a freddo lì. I suoi compagni di spedizione, neldella terra profonda, hanno tentato di tutto per rianimarlo, una gara di generosità e dizia che avrebbe meritato miglior sorte.