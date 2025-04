Specchio delle mie brame | il rito italiano dal parrucchiere

Nel vorticoso ritmo della vita quotidiana, esiste un luogo che rappresenta ancora una pausa, un momento di cura personale e di trasformazione: il salone del parrucchiere. Secondo una recente indagine condotta da Key-Stone a febbraio 2025, quattro donne italiane su dieci frequentano regolarmente questi templi della bellezza, mentre una su dieci vi si reca addirittura ogni due settimane. Un rituale che resiste al tempo e alle mode, nonostante i rapidi cambiamenti sociali dell'ultimo decennio. La ricerca, che ha coinvolto quasi mille donne attraverso metodologia CAWI, rivela un quadro sfaccettato di abitudini e preferenze. Se da un lato troviamo le frequentatrici abituali dei saloni, dall'altro emerge che il 33% delle italiane si concede questo piacere solo un paio di volte all'anno, quando non ancora più raramente.

