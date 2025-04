Spazi riorganizzati e macchinari ad alta tecnologia | all' ospedale di Putignano inaugurata la nuova Radiologia

Spazi e nuovi macchinari ad alta tecnologia: l'ospedale 'Santa Maria degli Angeli' di Putignano ha una nuova Radiologia. Il reparto, visitato questa mattina dal presidente della Regione Emiliano e dal direttore della Asl Bari, Luigi Fruscio, è. Baritoday.it - Spazi riorganizzati e macchinari ad alta tecnologia: all'ospedale di Putignano inaugurata la nuova Radiologia Leggi su Baritoday.it Adeguamento degli impianti, riorganizzazione deglie nuoviad: l''Santa Maria degli Angeli' diha una. Il reparto, visitato questa mattina dal presidente della Regione Emiliano e dal direttore della Asl Bari, Luigi Fruscio, è.

Spazi riorganizzati e macchinari ad alta tecnologia: all'ospedale di Putignano inaugurata la nuova Radiologia. Spazi riorganizzati e macchinari ad alta tecnologia: all'ospedale di Putignano inaugurata la nuova Radiologia. Ricerca e innovazione, inaugurato il nuovo Simulation Center dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Inaugurato il "Simulation Center" dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Fieragricola Tech 2025: le nuove frontiere dell’agricoltura. Sport, inaugurata la piscina Suzzani completamente rinnovata. Ne parlano su altre fonti

Spazi riorganizzati e macchinari ad alta tecnologia: all'ospedale di Putignano inaugurata la nuova Radiologia - Oltre al rinnovato reparto, per il 'Santa Maria degli Angeli' sono previsti investimenti per 13,5 milioni. Interventi in vista anche per il presidio territoriale di Noci, al quale sono destinati 4,4 m ... (baritoday.it)