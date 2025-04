Spaventoso incidente per Marta Garcia l’auto prende fuoco | “Ho iniziato a farmi prendere dal panico”

Leggi su Fanpage.it

La pilota spagnolaè stata protagonista di un terribiledurante la Le Mans Cup nel Circuit de Barcelona-Catalunya, restando intrappolata nell'auto in fiamme: solo l'intervento dei commissari è riuscito a tirarla fuori sfondando la portiera. Ricoverata in ospedale per il fumo tossico inalato, lasta bene.