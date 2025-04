Thesocialpost.it - Sparatoria davanti a una scuola nel napoletano: ucciso un uomo

Lunedì tragico a Marano, in provincia di Napoli, dove si è verificata una violentanei pressi dellaPapa Luciani. A perdere la vita è stato un, raggiunto da numerosi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo di un’auto bianca.Leggi anche:sul Lungomare di Napoli, panico tra i cittadiniL’è morto sul colpoLe informazioni, al momento, restano frammentarie, ma secondo quanto riportato da NapoliToday, la vittima sarebbe stata colpita mortalmente senza possibilità di soccorso. La dinamica appare ancora poco chiara.Indagano i carabinieriSul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire l’accaduto. Non si esclude l’ipotesi di un omicidio di camorra, ma al momento nessuna pista viene esclusa.