Sport.quotidiano.net - Spal-Torres: Molina brilla, Rao spreca, Baldini azzecca la strategia

Leggi su Sport.quotidiano.net

GALEOTTI 6. Al rientro, si fa saltare dal primo cross e poi è a lungo inoperoso. Ma salva il risultato sulla punizione di Masala. BRUSCAGIN 6. Non senza qualche sbavatura, se la cava benino da centrale di destra nel 3-4-3 di. ARENA 6,5. Torreggia bene in area e imposta anche decentemente, al ritorno dopo l’infortunio. Ha un’occasione dal dischetto e la calcia in cielo. FIORDALISO 6. Come Bruscagin, sulla sinistra. CALAPAI 6. Sufficiente su Liviero. Dopo Guiebre gli va via, ma lui è acciaccato ed esce. AWUA 6. Decoroso, al netto della solita persa che nel primo tempo regala un contropiede alla. Corre e intercetta sforzandosi di partecipare. Va anche al tiro, potente ma impreciso. NADOR 6. Interpreta bene il ruolo di magnete di centrocampo, caracollando nel suo stile ma costruendo e perdendo meno palloni di altre volte.