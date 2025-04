Sport.quotidiano.net - Spal pareggia a Sassari: fermata la Torres, ma la classifica resta critica

Lalargo a, sul campo che storicamente le dice meglio di tutti, visto che non vi ha mai perso in nove viaggi. E ferma laterza in, che aveva sconfitto già all’andata per 1-0, conquistando il quinto clean sheet del suo campionato, dato che spiega la sua precaria. Paradossalmente però da quella che è forse la sua migliore gara esterna di stagione laricava solo spinta morale, perché per il gioco sviluppato e le occasioni create, questi suonano più come altri due punti persi, che non come un punto conquistato. E lapeggiora, perché a parità col Milan Futuro la squadra di Baldini è terz’ultima, avendo perso - con Dossena in panchina - entrambi gli scontri diretti. Così le consolazioni giungono dalla pzione (che marca il terzo risultato utile nelle ultime quattro trasferte in cui laha perso solo a Pineto su autogol), e dall’aver allontanato di un altro punto l’ultimo posto del Legnago, ora a -5: le ultime tre giornate serviranno soltanto a stabilire chi a parità di risultati si salverà nel probabile playout trae Milan, visto che ora la sest’ultima piazza è anche matematicamente irraggiungibile.