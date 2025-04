Spaccio e resistenza a pubblico ufficiale | arrestato un 25enne sannita

Nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti la Polizia di Stato ha arrestato un giovane venticinquenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Durante l'abituale attività di controllo del territorio volta alla prevenzione dei reati in generale, personale del Commissariato di P. S. di Telese Terme (Bn) in servizio di Volante, fermava un'autovettura a bordo della quale vi era un uomo già noto alle forze dell'ordine perché dedito all'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti e che subito si era mostrato insofferente e aggressivo durante l'attività svolta dagli operatori di polizia. In particolare, l'uomo, dopo aver appreso che sarebbe stato sottoposto a perquisizione personale, aveva tentato anche con la forza di sottrarsi ai controlli, dimenandosi e spintonando gli operatori.

