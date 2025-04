South of Midnight | Guida ai potenziamenti iniziali

South of Midnight, Hazel affronta creature spettrali in un mondo intriso di mistero e magia, ma per sopravvivere e diventare sempre più potente dovrai imparare a sfruttare al meglio i suoi poteri potenziabili. I Floof, risorse collezionabili durante l'esplorazione, permettono di sbloccare e migliorare abilità fondamentali. Sapere da dove iniziare e cosa scegliere può fare la differenza tra una fuga disperata e un trionfo strategico.Quale ramo potenziare per primoAnche se i Floof non sono rari e puoi raccoglierne una buona quantità senza troppo sforzo, l'ordine dei potenziamenti incide moltissimo sull'efficacia in combattimento, soprattutto nelle prime fasi.Albero Generale – È il più utile da sviluppare subito. Potenzia le mosse base, spesso usate in ogni scontro, e fornisce strumenti essenziali per la sopravvivenza.

