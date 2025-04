Sottrae alla Croce Rossa Italiana oltre 6mila euro in benzina | arrestato volontario

In tre anni avrebbe sottratto alla Croce Rossa oltre 6mila euro in carburante. Con questa accusa i carabinieri di Verbania hanno tratto in arresto un uomo di 55 anni. L'uomo deve rispondere di peculato, indebito utilizzo di carte di credito e/o di pagamento ai danni della Croce Rossa Italiana, associazione presso la quale prestava la propria attività di volontario. L'uomo, infatti, con costanza settimanale, s'impossessava delle cedole magnetiche di carburante, destinate e utilizzate dall'associazione per fare il rifornimento ai mezzi di soccorso, e si recava presso il distributore per rifornire invece la propria autovettura. La metodicità e costanza dell'uomo, nel lungo periodo, non è passata inosservata in quanto l'ammanco col tempo è stato tale da fare insospettire gli addetti ai controlli; anche l'utilizzo delle cedole magnetiche dell'associazione per rifornire un'auto privata ha insospettito gli addetti delle stazioni di rifornimento.

