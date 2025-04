Sotto shock | ventenne stroncata da malore improvviso in piena notte

notte e nonostante i soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare. Una tragedia inattesa ha colpito il cuore della comunità di Cupello, in provincia di Chieti, dove una ragazza di 20 anni è morta improvvisamente a seguito di un malore accusato nella notte tra sabato e domenica. Il dramma si è consumato all'interno della sua abitazione, dove la giovane si trovava insieme ai familiari. Secondo quanto ricostruito, la ragazza avrebbe accusato un forte malessere mentre si trovava in casa. I parenti, resisi immediatamente conto della gravità della situazione, hanno allertato il 118. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario, ma tutti i tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili.

